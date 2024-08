CALCIO, FRANCO LEPORE IN BLUCELESTE UN ALTRO ANNO. C’È LA FIRMA

LECCO – Franco Lepore ha firmato con la Calcio Lecco 1912 fino al 30 giugno 2025.

Nato il 16 agosto 1985 a Lecce, torna in bluceleste dopo due annate indimenticabili, con 71 presenze complessive e 8 gol totali: la prima culminata con la promozione in Serie B, con tre gol segnati nella finale playoff contro il Foggia, la seconda con 4 gol e 7 assist nella sua prima stagione da protagonista nella serie cadetta. In precedenza nella sua lunga carriera quasi ventennale da professionista ha giocato con Lecce, Varese, Monza, Pergolettese, Nocerina, Paganese, Triestina e Rodengo Saiano. In totale ha collezionato quasi 300 presenze in Serie C, ottenendo tre promozioni in B con tre squadre diverse (Lecco, Lecce e Monza).

“La Calcio Lecco 1912 per Franco è casa e per questo siamo molto felici di riaverlo con noi – afferma il vicepresidente Francesco Aliberti – A nome di tutta la società gli rivolgo un grande ‘bentornato’ in bluceleste”.