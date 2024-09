CALCIO: GALEANDRO SEGNA, MA IL LECCO NON DECOLLA. 1-1 COL LUMEZZANE

LECCO – Nel weekend di riposo dei tornei maggiori, va in scena la terza giornata del campionato di Lega Pro. I blucelesti di mister Baldini, reduci da quattro punti in due gare, ospitano il Lumezzane.

Al Rigamonti-Ceppi la Calcio Lecco entra in campo con Tordini, Sipos e Goleandro nel tridente del 4-3-3. Stesso modulo per l’undici di Franzini, oggi sostituito dal vice Lussandri, Con Iori, Monachello e Pannitteri in attacco.

Il primo squillo del match è dei lariani, con Filigheddu che respinge la punizione di Beghetto. Blucelesti pimpanti: al 9′ tiro di Frigerio, centrale, così come è preda del portiere il secondo tentativo personale di Beghetto. Per la prima azione del Lumezzane dobbiamo aspettare il quarto d’ora di gioco, ma Furlan fa buona guardia sulla zuccata di Pannitteri.

Alla mezz’ora si sblocca il parziale: Sipos lavora bene il pallone e lo mette a rimorchio per Galeandro, che col destro trafigge il portiere ospite e sblocca il risultato. Il Lumezzane reagisce e solo gli interventi di Furlan, Marrone e Ilari evitano al Lecco di incassare il pari dopo un’azione confusa. I minuti scorrono e senza sussulti si arriva all’intervallo.

I blucelesti partono meglio anche nella ripresa: colpo di testa di Battistini al 49′ e palla di poco alta. Stessa sorte per il tiro di Frigerio poco dopo. Ma la beffa è dietro l’angolo e al 54′ il Lumezzane pareggia: cross di Malotti e zuccata vincente di Pannitteri che fa 1-1.

Gli ospiti prendono fiducia: Malotti ci prova ancora, ma l’estremo difensore di casa è attento.

Nel finale nessuna grande chances. Una manciata di angoli e poco più, con la partita che si spegne senza ulteriori variazioni del tabellino. Pari e patta.

CALCIO LECCO – LUMEZZANE 1-1

Primo tempo: 1-0

Marcatori: Galeandro (LE), Pannitteri (LU)

LECCO (4-3-3) Furlan; Lepore, Battistini, Marrone, Beghetto (dal 62′ Kritta); Frigerio, Galli (dal 62′ Di Gesù), Ilari (dall’80’ Dore); Tordini (dal 70′ Gunduz), Sipos (dal 70′ Rocco), Galeandro. All.: Baldini.

LUMEZZANE (4-3-3) Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Pagliari; Tenkorang (dal 70′ Moscati), Taugordeau, Malotti; Pannitteri (dall’85’ Ferro), Monachello (dal 70′ Corti), Iori (dall’87’ Pisano). All.: Franzini

ARBITRO Striamo di Salerno