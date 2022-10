ZANICA (BG) – È Giorgio Galli il protagonista di AlbinoLeffe Lecco: chiamato in causa da Luciano Foschi all’intervallo, gli basta una manciata di minuti per rimettere la partita sui binari.

Inizio difficile per gli ospiti. L’AlbinoLeffe al 4′ sveglia la difesa lecchese con una incursione pericolosa; due minuti dopo lo spavento arriva su punizione, bravo Zuccon a salvare. L’inerzia cambia al 10′ con il tiro di Eusepi ma non è un pericolo per i bergamaschi. Al 13′ Eusepi fa meglio su suggerimento di Lakti ma Pagno salva il risultato. Al 16′ è Zambataro è fare tutto bene fino al tiro, a lato. Al 28′ la gara si sblocca: i padroni di casa avanzano sulla destra, da fuori area Manconi scarica il tiro e segna. 1-0 e il Lecco subisce il colpo sino all’intervallo con Melgrati chiamato ad evitare ai suoi il doppio svantaggio.

Mister Foschi pretende una reazione: si riparte con Galli e Girelli per Maldonado e Zuccon. Passano una decina di minuti e proprio Galli ricambia della fiducia con un bel gol di esterno destro: 1-1 e la partita si riapre. Nuovo cambio tra i blucelesti: fuori Eusepi, entra Mangni. Si prosegue con qualche azione per parte senza concrete occasioni da gol. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale.