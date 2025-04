CALCIO GARLATE/PESCATE: PRIMO POSTO PER GLI U12. SECONDI GLI U10

GARLATE – I campionati a 7 del Garlate-Pescate si avviano alla conclusione. A una giornata dal termine, l’Under 12 è matematicamente prima nel suo girone, grazie a un cammino praticamente perfetto, con 9 vittorie su 9 partite. Si è concluso anche il campionato Under 10 con i falchetti che sfiorano la vittoria del campionato all’ ultima giornata. Fatale il pareggio in casa del Suello Verde, che consegna a questi ultimi la prima posizione finale. I risultati dell’Under 10: Colle bz-Garlate 0-6: Garlate-Oggiono 1-2; Missaglia Azzurri -Garlate 2-3; Garlate-Rovinata 1-0, Suello Verde -Garlate 2-2. Under 12

Garlate-Esino 5-4; Olginate-Garlate 1-17; Garlate-San vito 13-2; Abbadia -Garlate 2-6; Garlate-Orobia Robbiate 13-2; Oggiono-Garlate 1-9.

Under 12 Or. Oggiono – GarlatePescate

Under 12 Or.Olginate – GarlatePescate

Under 10 Suello Verde – GarlatePescate

Under 10 GarlatePescate – Rovinata

Under 10 Or Oggiono – GarlatePescate

RedSpo