CALCIO GIOVANILE. IL MOLTENO BRONGIO CONCLUDE L’ANNO CON L’ALBINOLEFFE

LEFFE – Il Molteno Brongio ha partecipato con tutte le sue squadre dell’attività di base, dai bambini nati nel 2017 ai ragazzi del 2012, all’Albino Leffe Day. Si è trattato di un importante test sportivo di confronto tra il percorso dei giovanissimi del Molteno, società del Centro Tecnico della Calcio Lecco, e una società calcistica di primo livello come l’AlbinoLeffe.

Le squadre lecchesi si sono ben comportate nelle partite con i quotati avversari, in cui si sono alternate vittorie, pareggi e sconfitte con belle giocate in un centro tecnico sportivo di alto livello.

“Ringraziamo l’AlbinoLeffe per l’ospitalità e per la magnifica giornata che ci hanno offerto – ha commentato Matteo Russo, responsabile dell’attività di base -. Anche questo è un importante appuntamento che abbiamo con le realtà professionistiche per monitorare la crescita delle squadre e dei singoli calciatori con l’obiettivo di preparare qualcuno in grado di salire di livello mantenendo lo sviluppo completo dei giovani calciatori”.