CALCIO GIOVANILE, IN CRESCITA NEL CAMPIONATO NAZIONALE I 2012 DEL LECCO

LECCO – La squadra degli Esordienti 2012 della Calcio Lecco è impegnata in un Campionato Nazionale, con squadre importanti della Lombardia e Piemonte. La formazione è allenata da mister Manuel Sacco e dal vice mister Stefano Sacco. Il campionato, davvero difficile, comprende le compagini di Juventus, Torino, Pro Vercelli, Atalanta, AlbinoLeffe, Lecco, Renate e Como.

“Questi Under 13 che provengono dal lecchese, Valtellina e milanese, sono partiti un po’ da zero con tanti giocatori nuovi – afferma il mister – Ci auguriamo in un ritorno migliore visto la crescita fatta dai ragazzi in questa prima parte della stagione”. Gli allenatori cercano di seguire gli obiettivi per questa categoria: sviluppo tecnico, comprensione tattica, condizione fisica, valori e disciplina e soprattutto il assicurarsi che i ragazzi si divertano e sviluppino una passione per il gioco.