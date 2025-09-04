CALCIO GIOVANILE: ISCRIZIONI APERTE PER LA CSI LECCO CUP

LECCO – Prende il via con la CSI Lecco Cup la nuova stagione sportiva dedicata al calcio giovanile. Il torneo, organizzato dal Comitato CSI di Lecco, è rivolto alle categorie Kids Under 10, Giovanissimi Under 12, Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior, e si conferma come primo appuntamento ufficiale per le squadre della provincia.

La competizione si svolgerà nei fine settimana del 13-14, 20-21 e 27-28 settembre, con l’eventuale estensione al 4-5 ottobre in base al numero delle adesioni. Le date definitive verranno comunicate in funzione della disponibilità dei campi da gioco.

L’iscrizione al torneo è gratuita per tutte le categorie, ma a partire dalla categoria Ragazzi sarà previsto il pagamento della consueta tassa gara per la presenza dell’arbitro ufficiale, come avviene durante il campionato.

Le squadre interessate dovranno effettuare una prima adesione compilando un modulo Google Form entro sabato 6 settembre. Successivamente sarà necessario formalizzare l’iscrizione anche attraverso il portale ufficiale del tesseramento online del CSI.

Dagli organizzatori arriva un invito chiaro alle società sportive: “Vi chiediamo di diffondere l’informazione il più possibile all’interno della vostra realtà, in particolare ai responsabili delle squadre di calcio”. L’obiettivo è garantire una partecipazione ampia e condivisa, dando slancio alla stagione sportiva con un evento che vuole coniugare sport, socialità e passione per il gioco.

RedSpo