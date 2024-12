CALCIO GIOVANILE: LA LECCO ALTA VINCE CONTRO CORTENOVA E MONTE MARENZO

LECCO – L’ultima gara del campionato Esordienti 2013 la Lecco Alta la gioca in casa con i valsassinesi del Cortenova. Al termine di una partita combattuta a vincere sono proprio i lecchesi, di misura come testimonia il risultato finale: 3 tempi a 2, 6 gol fatti a 5 per i ragazzi della Lecco Alta.

La gara si presentava in salita per i biancoverdi che si presentavano in campo rimaneggiati per le molte assenze dovute a infortuni e malattie. Il primo tempo va a favore del Cortenova per 2-3. Nel secondo, con alcune modifiche tattiche si ristabiliscono gli equilibri in difesa ma non si va oltre l’1-1. Nel terzo e quarto periodo le cose vanno decisamente meglio e i lecchesi vincono – rispettivamente per 2-1 e 1-0. La stagione si conclude con un bilancio più che positivo : 7 vittorie, un pareggio e solo 3 sconfitte contro le compagini più forti del campionato.



Bella vittoria dei Pulcini 2015 nel recupero di campionato contro la Polisportiva Monte Marenzo. Nel primo tempo le squadre si sono confrontate a viso aperto concludendo in parità. I lecchesi prendono in mano la gara e si aggiudicano i successivi tre tempi senza subire reti. Un girone d’andata che ha regalato belle soddisfazioni alla squadra, alla società e agli allenatori.