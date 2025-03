CALCIO GIOVANILE. LA ROVINATA VINCE IN CASA CON ABBADIA E OLGINATESE

LECCO – Seconda vittoria di fila per i Ragazzi Csi 2012 in campo contro l’Abbadia vincono per 3-1. Dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti la Rovinata tira fuori la grinta e crea parecchie occasioni da gol. Il pareggio arriva al 14′ con Renda che sfodera un ottimo sinistro a incrociare. Il secondo e il terzo gol portano, anche se in modo diverso, la firma di un ottimo Colombo, che al 21′ spalle alla porta fornisce un assist favoloso per il gol di Greto, e nel secondo tempo al 40′ chiude la partita insaccando sotto la traversa.

A Germanedo per la partita di campionato Pulcini 2015 arriva l’Olginatese. La Rovinata vuole fare bene e ritrovare la vittoria: mister Ghila chiede ai ragazzi concentrazione e voglia di fare bene. I suoi ragazzi rispondono vincendo tutti e quattro i tempi, seppur non facilmente. I primi tre tempi infatti sono vinti di misura: 1-0 Galliani, 1-0 Lazzarato, 1-0 ancora Galliani. Nel terzo tempo la squadra aumenta il ritmo e costruisce di più. Grazie alla doppietta di Rosina e alla rete di Laganella si chiude sul risultato di 3-0.