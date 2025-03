CALCIO GIOVANILE. LECCO ALTA COMBATTIVA SUI CAMPI DEL TERRITORIO

LECCO – Trasferta a Brivio per i Primi Calci misti della Lecco Alta contro la Polisportiva 2B. Il tempo uggioso di sabato mattina non ha impedito alle due compagini di mettere in campo un confronto combattuto e divertente, con grande impegno da parte di tutti i bambini schierati dalle due formazioni.

I Primi Calci 2017 della Lecco Alta hanno disputato un match molto combattuto ed equilibrato incontrando i pari età della Polisportiva 2001 sul campo di San Giovanni. Diversi capovolgimenti di fronte hanno caratterizzato la partita.

Bella prestazione per gli Esordienti misti della Lecco Alta nei confronti della combattiva Bellagina. Partono subito in attacco i padroni di casa, che impongono il loro gioco fin dal primo minuto e vincono il primo tempo per 3-0. Seconda frazione più equilibrata, che vede la squadra di casa vincere per 2-1. La Bellagina sembra non starci e nella terza frazione va avanti di due reti; reazione veemente della Lecco Alta, che con 3 reti ribalta il risultato e porta a casa anche il terzo tempo. Ultima frazione decisamente equilibrata, vinta nuovamente in rimonta dalla Lecco Alta per 2-1. Partita molto piacevole per i tanti tifosi accorsi sugli spalti.

Vincere contro l’Olginatese sul loro campo di gioco sarebbe stata un’impresa epica per gli Esordienti 2013 della Lecco Alta; aver contenuto in termini accettabili il passivo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per i ragazzi, che con il loro impegno sono riusciti a impattare sullo 0-0 per 2 dei 4 tempi, nonostante qualche assenza in difesa. Per la cronaca i singoli tempi si sono conclusi 2-0; 0-0; 4-0 e 0-0. Bella partita in cui i lecchesi si sono battuti con spirito di squadra e grande impegno.

Partita in trasferta per i Pulcini 2015, che hanno giocato sul campo del Montevecchia. Parte bene la Lecco Alta, che fa suoi i primi due tempi col punteggio di 1-0 e 2-0. Il Montevecchia non ci sta e dà fondo a tutte le energie nelle successive due frazioni, che lo vedono prevalere coi medesimi risultati 1-0 e 2-0.