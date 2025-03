CALCIO GIOVANILE. LECCO ALTA VINCE CON SALA GALBIATE, OGGIONO E FOPPENICO

LECCO – Bella vittoria della Lecco Alta Esordienti 2013 contro la compagine del SalaGalbiate. L’incontro è stato molto combattuto, sempre aperto a ogni risultato, con continui rovesciamenti di fronte: ne è testimone il risultato finale di 4 tempi a 2 per i padroni di casa. Per la cronaca, dopo i primi due tempi in parità (2-2 e 0-0), i verdeblu di casa sono riusciti ad affermarsi vincendo gli altri due tempi per 3-1 e 1-0. Molti spunti singoli di rilievo hanno vivacizzato la partita ed entusiasmato il pubblico, sempre caloroso verso i propri beniamini.

Si fanno onore i Pulcini 2015 della Lecco Alta che battono l’Oratorio di Oggiono, al termine di una partita molto equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre, come dimostrano anche i parziali dei 4 tempi: 1-0, 1-1, 1-0, 1-0.

Piacevole mattinata all’oratorio di San Giovanni, dove si sono dati appuntamento i bambini della Scuola Calcio della Lecco Alta e Academy S.Martino per giocare in compagnia. La giornata primaverile ha fatto da gradevole contorno alle ‘sfide’ giocose sul campo, per il divertimento di tutti i piccoli atleti presenti.

Tornano alla vittoria i Giovanissimi Under 15 della Lecco Alta contro il Foppenico, ribaltando così la sconfitta dell’andata col medesimo punteggio di 3-2. Vanno in vantaggio per primi gli ospiti, più intraprendenti nella fase iniziale. La rete incassata dà la sveglia ai ragazzi della Lecco Alta che hanno una bella reazione e riescono prima a pareggiare e successivamente a ribaltare il risultato. Nella ripresa i calciatori di casa si portano sul 3-1. Non demorde però il Foppenico, che si rende pericoloso in più occasioni, ma riesce ad accorciare con il gol del 3-2 solo nei minuti finali.