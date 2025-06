CALCIO: GRAN GALÀ DEI DILETTANTI LECCHESI CON LA CONSEGNA DEI PREMI

LECCO – Si è svolto all’Orsa Maggiore il Gran Galà del Calcio dilettantistico il 4 giugno con la premiazione di diverse squadre per i loro risultati e valori sportivi. L’evento annuale è organizzato dal Comitato Provinciale FIGC di Lecco – Lega Nazionale Dilettanti per celebrare le eccellenze calcistiche del territorio, con particolare attenzione ai settori giovanili e dilettantistici. L’evento è stato anche un’occasione per riflettere sull’importanza del calcio dilettantistico come strumento di formazione e crescita personale, con interventi di rappresentanti della FIGC e delle istituzioni locali.

A presiedere la cerimonia Il presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND) Valentina Battistini, il vice presidente vicario Massimiliano Camero, il presidente del Consiglio comunale di Lecco in rappresentanza delle istituzioni locali Roberto Nigriello, il rappresentate degli arbitri Giuda, il responsabile del settore giovanile e scolastico regionale Mauro Spoldi.

Tra i riconoscimenti più significativi, la Coppa Fair Play di Seconda Categoria è andata alla Pol.Rovinata, la Coppa Disciplina di Terza Categoria al GSO San Giorgio. Negli Under 19 e 17 la Coppa l’ha vinta la Bellagina, negli Under 16 l’Academy Valle San Martino ha ricevuto la Coppa Disciplina. Nel Calcio a 5 Serie C2 la Coppa è stata vinta da MLA Futsal. Questi premi valorizzano il rispetto, la correttezza e il fair play in campo.

Di seguito le squadre premiate:

PRIMA CATEGORIA gir C – vincente campionato BELLAGINA

TERZA CATEGORIA U21 gir B – vincente campionato BELLAGINA

SECONDA CATEGORIA gir L vincente campionato ASD VERDERIO

SECONDA CATEGORIA – vincente Copps Fair Play POL ROVINATA

TERZA CATEGORIA gir A – vincente Campionato POL FUTURA 96

TERZA CATEGORIA vincente Coppa Discipline GS0 SAN GIORGIO

JUNIORES U19 PROVINCIALI Vincente gir B MISSAGLIA MARESSO Campione provinciale MISSAGLIA MARESSO

Coppa discipline – BELLAGINA

ALLIEVI 017 PROVINCIALI – vincente campionato ASD SALA GALBIATE 1974

Coppa discipline BELLAGINA

ALLIEVI U16 ELITE gir B – vincente campionato CASATESE MERATE

ALLIEVI U16 ELITE – vincente Coppa discipline LUCIANO MANARA

ALLIEVI U16 PROVINCIALI- vincente campionato POL. D. SAN GIORGIO

Coppa discipline – ACADEMY VAL SAN MARTINO

GIOVANISSIMI REG U15 – vincente Coppa discipline POL. D. SAN GIORGIO

GIOVANISSIMI U15 PROVINCIAL! Vincente gir A MISSAGLIA MARESSO Vincente gir B GRENTARCADIA

Campione provinciale GRENTARCADIA Coppa disciplina – GRENTARCADIA

GIOVANISSIMI U14 PROVINCIAL! Vincente gir A SALA GALBIATE 1974

Vincente gir B MISSAGLIA MARESSO

Campione provinciale SALA GALBIATE 1974

CALCIO A 5 SERIE C2 – vincente campionato MLA FUTSAL

CALCIO A S SERIE C2 .- vincente Copps discipline MLA FUTSAL

GIOVANISSIMI U15 CALCIO A 5 – vincente campionato LECCO CALCIO A 5

COPPA LOMBARDIA FASE PROVINCIALE SECONDA CATEGORIA – vincente AURORA SAN FRANCESCO

TERZA CATEGORIA – vincente VERCURAGO

JUNIORES U19 – vincente GALBIATE 1974

RedSpo