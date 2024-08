CALCIO, IL CENTROCAMPISTA TEDESCO TEOMAN GÜNDÜZ È BLUCELESTE

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 con diritto di riscatto e controriscatto dalla società US Triestina Calcio 1918 il diritto alle prestazioni sportive di Teoman Gündüz.

Centrocampista, nato a Berlino il 7 giugno 2024, di origini turche, è arrivato in Italia, proprio a Trieste, soltanto un anno fa e nella sua prima stagione di Serie C ha collezionato 12 presenze e 2 gol, Coppa Italia compresa. Ha iniziato nel Tasmania Berlin e nel Tennis Borussia Berlin, club storici della capitale tedesca, poi nel 2012 a 8 anni è entrato nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, riconosciuto internazionalmente come uno dei migliori vivai d’Europa. Nella stagione 2022/23 ha giocato nella Regionalliga, la quarta serie del calcio tedesco, con la seconda squadra dell’Hertha, collezionando 18 presenze complessive, prima di arrivare in Italia.

Vanta 4 presenze nella Turchia Under 18 e una nella Turchia Under 19.