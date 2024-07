CALCIO. IL GSO LECCO ALTA FESTEGGIA DIECI ANNI COL SALTO IN 1ª CATEGORIA

LECCO – Proprio nell’anno della festa del decennale da quando il GS San Giovanni e il GSO Laorca si sono uniti per dare vita al GSO Lecco Alta, la squadra guidata da mister Luca Valsecchi ha ottenuto la promozione in Prima Categoria. Grande soddisfazione nella dirigenza che ha organizzato la presentazione della compagine all’oratorio di San Giovanni. Presente il sindaco Mauro Gattinoni che ha suggellato il momento dicendo che: “La Lecco Alta è la seconda squadra della città dopo la Calcio Lecco”. Inoltre Il sindaco ha elogiato la società lecchese per il successo ottenuto, considerandola un modello di impegno e passione.

Raggiante il presidente Lorenzo Villa che ha ringraziato il Gruppo Sportivo per il questo importante risultato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra che viene svolto anche nel settore giovanile. Villa Ha esortato la squadra a mantenere impegno e dedizione nella nuova stagione in questo non facile campionato, ricordando che sarà una sfida impegnativa. “L’obiettivo non sarà quello di arrivare primi, ma restare nella categoria con impegno e stabilità”.

Il parroco della Comunità Pastorale dei Beata Mazzucconi e Monza, don Claudio Maggioni nel suo intervento ha ribadito che l’importante è ‘Divertitevi e fate divertire’. Avvertendo che giocatori infelici non hanno successo.

Il direttore sportivo Marco Aldeghi ha ribadito l’obiettivo di ottenere la salvezza della squadra così come espresso dal presidente, con la speranza di ottenere il risultato migliore possibile. Alla serata hanno partecipato vari rappresentanti istituzionali come Roberto Bario, delegato CRL FIGC Lombardia, membro della consulta e fiduciario Coni, il delegato provinciale della FIGC Giovanni Colombo e Roberto Nigriello, presidente del Consiglio Comunale di Lecco che hanno elogiato la squadra e lo staff per i risultati ottenuti.

Il team della squadra

Lorenzo Villa – Presidente

Luca Valsecchi – allenatore

Nicola Stefanoni – vice allenatore

Salvatore Sinopoli – team manager/accompagnatore

Achille Dell’oro – preparatore dei portieri

Marco Aldeghi – direttore sportivo

La rosa della Lecco Alta per la stagione 2024/2025

PORTIERI

Frigerio Pietro

Invernizzi Mattia

DIFENSORI

Battazza Emanuele

Dell’oro Stefano

Palazzo Samuele

Passerini Mattia (nuovo)

Pozzi Luca

Rotta Nicolò

Sinopoli Davide (nuovo)

CENTROCAMPISTI

Ciresa Riccardo

Codega Lorenzo

Compaore Zakaria

Dodesini Carlo

Gentile Manuel (nuovo)

Fabrizio Mattia (nuovo)

Galli Francesco (nuovo)

Manfreda Ricky

Mazzarini Luca (nuovo)

Rapone Antonio

Rapone Maurizio

Teli Andrea

Stefanoni Alessio

ATTACCANTI

Commodaro Daniele

Orio Matteo

Spreafico Tommaso (nuovo)