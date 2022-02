LECCO – Blucelesti mercoledì a Padova per mettere in difficoltà la corazzata del girone, e dopo il 3-2 al Rigamonti-Ceppi i ragazzi di Luciano De Paola sanno come si fa. Il momento per il Lecco è positivo, la squadra è in forma e Simone Ganz, con cinque reti in quattro gare, saprà impensierire la retroguardia veneta.

“Ganz ha dimostrato di essere un grandissimo nei momenti di difficoltà – dice di lui il tecnico -. Umile, sempre disponibile, con lui ho un rapporto umano stupendo”. Con il figlio d’arte, davanti, confermato Alessio Nepi, mentre Tomi Petrovic potrebbe avere una chance da titolare interpretando il ruolo di Buso.

Mancherà per squalifica Luca Giudici, in momento di grazia e di cui “nessuno farebbe a meno” ammette De Paola. “Chi lo sostituirà metterà anima e cuore” chiosa il mister.

Sudtirol a parte, che quest’anno con zero alla voce sconfitte sta facendo cose strepitose, è il Padova a 55 punti a trainare la classifica del girone A di Serie C. Il Lecco, con ben 20 punti in meno dell’avversaria di giornata, è comunque in quinta posizione e spinto dall’entusiasmo degli ultimi risultati (una sola sconfitta nel 2022) si candida ad essere la mina vagante.