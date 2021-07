LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Marco Pissardo, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo con contratto pluriennale.

Pissardo è un portiere classe 1998, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, per poi proseguire la carriera a Varese, Monopoli e Arezzo.

Nella stagione 2020-2021 arriva in prestito alla Calcio Lecco dove totalizza 26 presenze e ottiene 11 reti inviolate, dando grande sicurezza al reparto difensivo.

