CALCIO: IL LECCO CROLLA 3-1 COL PISA. LA CLASSIFICA SI AGGRAVA

LECCO – Un sole invernale che maschera il forte freddo a fare da cornice a Lecco-Pisa, seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. Rigamonti-Ceppi quasi al completo, con i supporters di entrambe le tifoserie accorsi in massa per tifare i rispettivi beniamini.

Bonazzoli, fresco di compleanno, si affida al consolidato tridente Buso–Di Stefano–Novakovich in attacco, rilanciando Battistini in difesa. Aquilani risponde con Bonfanti punta centrale, supportato da D’Alessandro, Arena e Torregrossa; in mezzo, tutta l’esperienza dell’ex Serie A Miguel Veloso.

Il match si accende subito con Buso: serpentina in area e conclusione che si spegne sull’esterno della rete. I toscani rispondono al 13′ con Veloso, che va al tiro al termine di un’azione caotica, trovando però la pronta risposta di Melgrati. Il bell’avvio non si conferma nei minuti successivi, con il match che stenta ad entrare nel vivo. Tutto questo fino al 30′, quando gli ospiti trovano la via del gol: punizione di Miguel Veloso, suo marchio di fabbrica, e traiettoria che beffa un non perfetto portiere bluceleste.

Il Lecco cerca di darsi la scossa. Ci prova Lepore dalla distanza, para Nicolas. Al 39′ guizzo di Buso che con l’esterno gonfia la rete, ma l’arbitro ferma tutto: è fuorigioco. In pieno recupero, il Pisa si rifà vedere davanti: Caracciolo, sugli sviluppi di un corner, impatta male la sfera che si spegne sul fondo. È l’ultimo vero brivido del primo parziale, che si chiude con i toscani in vantaggio.

La ripresa si apre a tinte neroazzurre, con la percussione di Calabresi, il cui tiro viene deviato deviato in corner da Melgrati. Al 53′ occasionissima per i manzoniani: colpo ravvicinato di Buso e palla che si stampa sulla traversa. È il classe ’99 il più pericoloso tra i lecchesi: altra conclusione ben respinta da Nicolas.

Al 73′ buona chance per Lepore da calcio piazzato, ma la palla tocca la barriera e termina fuori. Gol sbagliato, gol subito: ripartenza del Pisa, il pallone giunge sui piedi di Calabresi che chiude l’azione firmando il raddoppio.

Doccia gelata per il Lecco, sotto di due reti a un quarto d’ora dal termine, che però prova a reagire: il nuovo arrivato Salcedo colpisce di testa a centro area e l’arbitro, su richiamo del VAR, decreta il calcio di rigore per una respinta di mano. Dal dischetto Lepore è infallibile: 2-1 all’82’. L’entusiasmo dura solo tre minuti: a spegnerlo ci pensa Mlakar, che con un preciso diagonale batte Melgrati per la terza volta.

Finale senza grandi emozioni. Dopo cinque minuti di recupero termina così, con il Lecco che cade in casa e vede accorciarsi la classifica della zona rovente.

CALCIO LECCO – PISA 1-3

Primo tempo 0-1

Marcatori: Veloso (P), Calabresi (P), Lepore (L), Mlakar (P)

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens (dal 46′ Degli Innocenti), Celjak, Battistini, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata (dal 58′ Salcedo); Buso, Novakovich, Di Stefano (dal 46′ Guglielmotti). All.: Bonazzoli

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (dall’89 Hermannsson); Marin, Veloso; D’Alessandro (dall’89’ Barbieri), Arena (dal 70′ Tramoni), Torregrossa (dal 70′ Touré); Bonfanti (dal 35′ Mlakar). All.: Aquilani

ARBITRO: Gualtieri di Asti