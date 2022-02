LECCO – Arriva al Rigamonti-Ceppi ospite del Lecco la Giana Erminio, a rischio retrocessione sebbene sia la seconda miglior difesa del campionato.

Fischio d’inizio mercoledì 23 febbraio alle 18. Gli azzurri sono affamati di punti e mister De Paola teme che possano “parcheggiare il pullman davanti alla porta” per poi sfruttare gli attaccanti piccoli e veloci a disposizione di Contini. Per questo il tecnico bluceleste chiede ai suoi una fase difensiva forte e la stessa voglia messa in campo contro il Mantova.

Poche eccezioni nell’undici titolare: non giocherà Lora, squalificato, quindi spazio a Kraja, e Marzorati è pronto a sostituire Battistini se nella rifinitura non convincerà lo staff lecchese. La novità potrebbe essere Morosini che finalmente sta bene e sarà in panchina.