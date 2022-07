LECCO – Nella seconda amichevole pre-campionato, il Lecco cede 5-1 contro il Brescia a Torbole Casaglia, centro sportivo delle Rondinelle. Al di là del risultato, è stato comunque un buon test per i blucelesti. Intanto il club ha annunciato il ritorno a titolo definitivo di Eyob Zambataro.

La squadra di Alessio Tacchinardi ha retto l’urto nel primo tempo del test contro il Brescia, andando sotto per via di due prodezze personali di Bianchi e Olzer, ma sfiorando anche il gol grazie ai buoni movimenti delle punte Buso e Pinzauti. A inizio di secondo tempo, seppure grazie a un regalo dell’accoppiata Labojko-Perilli, è arrivato il gol del momentaneo 2-1 di Scapuzzi che per qualche minuto ha riaperto la partita. E anzi, subito dopo, Ronzoni ha avuto anche la chance per trovare il pareggio. Quindi i bresciani schierano i migliori giocatori negli ultimi 20′ di gara e riescono a segnare altri tre gol. Ayé sigla una doppietta prima approfittando di un’indecisione di Pecorini, e poi dagli undici metri dopo un fallo di mano della formazione ospite. Sempre su rigore con Ndoj l’ultima rete del match.

Tra le due squadre più che la differenza di categoria si è vista la differenza di preparazione e se per il Brescia gli appuntamenti che contano sono ormai dietro l’angolo, il Lecco ha ancora un po’ più di tempo e martedì prossimo conoscerà il proprio calendario di Serie C. Tacchinardi sta cercando di impostare il suo credo calcistico e ha giocatori giovani e di qualità con i quali può pensare di togliersi diverse soddisfazioni.

Sul fronte calciomercato, il Lecco ha comunicato l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Eyob Zambataro, che ha firmato un contratto biennale. Si tratta di un ritorno per il centrocampista esterno classe 1998, che ha militato nel club lecchese nel corso dell’ultima stagione collezionando 23 presenze, un gol e tre assist. Eyob è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e ha poi proseguito la carriera in squadre come Padova, Ravenna, Monopoli fino ad arrivare a Lecco, totalizzando 150 presenze, nove reti e sette assist, con anche 11 apparizioni in Serie B.