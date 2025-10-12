CALCIO, IL LECCO PASSA A ZANICA: 0-1 SULL’ALBINOLEFFE GRAZIE A FURRER

ZANICA (BG) – Settore ospiti sold out all’Albinoleffe Stadium, con ben 513 supporter blucelesti al seguito del Lecco. Si gioca la nona giornata del girone A di Serie C, prima convocazione stagionale per il centrocampista Enrico Nova, classe 2008 in forza alla Primavera. Arbitra Maria Marotta della sezione AIA di Sapri.

Il primo tempo si apre con un avvio intenso e qualche intervento duro, come quello che costringe Battistini a terra al 7’. L’Albinoleffe prende l’iniziativa con diverse occasioni per De Paoli e Lombardi, fermate da Tanco, Zanellato e Romani, mentre Sali viene segnalato più volte in fuorigioco.

–

Il Lecco prova a ripartire, ma fatica a costruire azioni pericolose, con Furrer che spreca una buona azione sulla destra. Nei minuti finali il forcing dei padroni di casa si intensifica, con più angoli e batti e ribatti in area bluceleste.

Tanco salva ancora su Lombardi, ma l’assedio prosegue fino all’ammonizione di Sali su una ripartenza ospite. Ultime chance, una punizione mal eseguita da Kritta e un tiro fuori di Frigerio poco prima dell’intervallo.

Ripresa che prende il via con un cambio: esce Frigerio ed entra Alaoui. Al 16′ l’episodio che cambia il match: fantastico tiro a giro di Furrer, sul palo più distante. 1-0 per i blucelesti!

A una decina di minuti dal termine, uno spettatore nella curva degli ospiti cas3 dalla balaustra e si deve fermare la partita, per lunghi minuti. Nel maxi recupero traversa di Galeandro e Sipos non riesce a ribattere in rete.

Al 60′ Fvs richiesto dai padroni di casa ma Marotta nega il rigore. Il Leccontorna a vincere.

RedSpo

ALBINOLEFFE-CALCIO LECCO 1912 0-0

Primo tempo 0-0

MARCATORE: Furrer (LC) 17′ st

ARBITRA Maria Marotta, sezione AIA di Sapri

SPETTATORI circa 1.200 circa di cui oltre 500 nel settore ospiti



–