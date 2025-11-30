CALCIO, IL LECCO PERDE A VICENZA: AUMENTA IL DIVARIO

VICENZA – Il primo tempo di Vicenza-Lecco al “Menti” è stato acceso e ricco di episodi. Dopo un avvio equilibrato, il gioco è stato interrotto da un mortaretto lanciato dalla curva ospite.

Il Vicenza cresce e crea le occasioni migliori: Morra e Rizzo si rendono pericolosi, poi al 24’ Stuckler sblocca di testa su cross di Tribuzzi. Il Lecco reagisce subito con una chance per Sipos ma senza esito.

Il finale è nervoso, con proteste biancorosse per un fallo di Tanco da ultimo uomo, diverse ammonizioni (tra cui il mister Gallo) e qualche altra opportunità sprecata dai padroni di casa. Si va al riposo sull’1-0 per il Vicenza.

La ripresa inizia con due volti nuovi per il Lecco: Alaoui e Mallamo prendono il posto di Voltan e Galeandro. La squadra di mister Valente prova subito a farsi vedere con una lunga trama di passaggi al limite dell’area, ma manca la stoccata decisiva.

Il Vicenza cerca di alzare il baricentro, ma la prima vera occasione è ancora bluceleste: Sipos ci prova al 9’, senza però trovare lo specchio. Poco dopo, su corner, lo stesso attaccante cade in area reclamando un contatto: l’arbitro e il VAR confermano, non c’è nulla.

La gara si accende a metà frazione. I padroni di casa inseriscono Cavion e Caferri per dare freschezza, mentre il Lecco risponde con Sipos e Rizzo. Al 27’ brivido per i blucelesti: Stuckler si ritrova solo davanti a Furlan e sfiora il palo, ma la bandierina salva tutto segnalando fuorigioco.

Nel finale il Vicenza spinge con forza. Al 43’ una girata in area fa trattenere il fiato ai tifosi lecchesi, ma la palla termina sul fondo. Poi, nei quattro minuti di recupero, serve un super Furlan per dire no a Caferri e un salvataggio miracoloso di Tanco sulla linea per negare il gol a Stuckler. Ultimo sussulto su corner, ma la difesa regge. Lovisa chiude con un giallo, suggellando la fine di una partita ricca di azioni ma sfortunata per i blucelesti.

RedSpo

VICENZA-LECCO 1-0

Primo tempo 0-0

MARCATORI 24′ p.t. Stuckler (VI)

ARBITRO Restaldo della sezione AIA di Ivrea

SPETTATORI 10.618, di cui 600 ospiti