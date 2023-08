LECCO – Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco, mentre respinge quello della Reggina. Il club lombardo quindi ‘torna’ ancora una volta in Serie B come aveva deciso il consiglio federale del 7 luglio scorso.

Nulla da fare invece per la Reggina, il cui ricorso è stato giudicato “improcedibile”. Pronto a rientrare il Brescia.

Adesso solo il Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa, potrebbe dirà una ulteriore parola il prossimo 29 agosto. Intanto, il campionato di B partirà con il Lecco al posto della famosa “X” e la conferma della “Y” (vedi Reggina) in attesa delle eventuali ulteriori decisioni a fine mese. E non si esclude lo spostamento del via al torneo all’inizio di settembre.

Il Lecco era stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie lo stadio Euganeo di Padova, essendo il Rigamonti-Ceppi non a norma per la Serie B.

F. S.

