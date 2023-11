CALCIO. IL LECCO RIPARTE DA CREMONA MA PENSA AL DERBY DEL LARIO

LECCO – Dopo la sosta delle nazionali torna in campo sabato alle 14 il Lecco di mister Emiliano Bonazzoli, reduce da cinque risultati utili consecutivi, nel derby lombardo allo Zini con la Cremonese di Giovanni Stroppa, quarta forza del torneo cadetto.

Una settimana di stop utile a recuperare gli acciaccati e tirare il fiato dopo una serie di partite ravvicinate che hanno oggettivamente fiaccato la rosa del Lecco e non solo. Orfano del portiere Melgrati e di Tenkorang, entrambi infortunati, l’undici bluceleste recupera lo squalificato Crociata, oltre alla coppia Guglielmotti-Giudici entrambi tornati disponibili insieme a Di Stefano, abile arruolato dopo un mese di stop.

In ottica Cremonese Bonazzoli spiega: “I grigiorossi hanno mantenuto il 90% della squadra dello scorso anno in serie A, una rosa importante che può contare su giocatori determinanti quale il bomber Coda e Vazquez. Dovremo giocare una gara intensa, senza mollare un attimo per portare a casa un risultato positivo. Dovremo farlo al cospetto della squadra più in forma del campionato, mi auguro con la stessa mentalità avuta con il Parma”.

Mister però la piazza attende il vero derby, quello di martedì a Como…

“Io voglio pensare a una gara alla volta, e quindi sono concentrato per la gara di Cremona. È indiscutibile che il tifoso abbia anche giustamente la testa rivolta al Como, e di sicuro durante gli allenamenti tra i giocatori si è discusso del derby del Lario. Da lunedì rivolgeremo la dovuta attenzione ai nostri vicini di casa”.

Ora non siete più la sorpresa del campionato, tutti vi attendono al varco con la massima attenzione. In questo senso le partite diventeranno più difficili da affrontare rispetto a quando eravate meno considerati, manca l’effetto sorpresa.

“Dobbiamo andare in campo con la nostra forza, chi vuole vincere lo fa imponendo un ottimo calcio. Vero, siamo in crescita, tuttavia non sarebbe giusto cambiare atteggiamento solo perché ora iniziano a temerci”.

Torna disponibile Crociata, lo impiegherà da interno o esterno di centrocampo?

“Crociata è un calciatore duttile e di qualità quindi è in grado di adeguarsi alle circostanze del caso. Uno a cui piace giocare la palla, vedremo in che zona schierarlo”.

Per quanto riguarda i precedenti sono nove gli scontri diretti tra le due compagini, l’ultimo in una gara di coppa Italia di serie C in trasferta nel 2011 allo Zini. Nella circostanza prevalse la Cremonese 2-0. In campionato nel 45/46 all’andata in trasferta il Lecco strappò un 1-1, mentre al ritorno s’impose 1-0. Nel 2008 al Rigamonti-Ceppi i blucelesti prevalsero 1-0, finì invece 2-2 in trasferta. L’anno successivo a Lecco terminò 0-0, al ritorno prevalse la Cremonese 3-2, quindi nel 2010 all’andata nella città del Torrazzo vinse la Cremonese ancora 3-2, nel luogo del Manzoni le due contendenti impattarono 2-2. In totale dunque si registrano tre successi grigiorossi (coppa inclusa), due del Lecco e quattro pareggi, regna dunque il massimo equilibrio.

Arbitrerà l’incontro di domani Camplone di Pescara, assistenti D’Ascamo di Ancona, Ceolin di Treviso, quarto uomo Cherchi di Carbonia, Var Miele di Nola, Avar Irrati di Pistoia.

Alessandro Montanelli