CALCIO: IL LECCO RIPARTE SENZA LEPORE. ADDIO VIA SOCIAL AI BLUCELESTI

LECCO – Riparte senza uno dei simboli degli ultimi anni il prossimo campionato di Serie C della Calcio Lecco: Franco “Checco” Lepore ha infatti comunicato via social l’addio alla società bluceleste. Un duro colpo per tutti i tifosi lariani, che hanno fin da subito accolto a braccia aperte il calciatore pugliese, facendolo beniamino della piazza dopo l’incredibile promozione in B, arrivata anche grazie ai suoi gol decisivi nelle fasi più calde.

Un addio doloroso, come dimostrano i tantissimi commenti di saluto arrivati non solo dai fan, ma anche da ex compagni e collaboratori.

È con un misto di emozioni che vi scrivo questa lettera di addio. Mi è stato comunicato, data la mia età, che non rientro più nei piani della società. Dopo aver trascorso 2 anni insieme, è giunto il momento di salutarvi.

Vorrei innanzitutto ringraziare la mia squadra. Siete stati come una seconda famiglia per me. Ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria e ogni sconfitta sono stati momenti preziosi che non dimenticherò mai. La dedizione, il supporto e la passione che ognuno di voi ha dimostrato mi hanno ispirato e motivato a dare sempre il massimo. Porterò con me tutti i ricordi dei momenti condivisi, dagli allenamenti sotto la pioggia ai trionfi sul campo.

Voi tifosi siete il cuore pulsante della squadra. La vostra energia, il vostro tifo incessante e il vostro sostegno incondizionato hanno fatto la differenza in ogni partita. Mi avete fatto sentire parte di qualcosa di più grande, e per questo vi sarò sempre grato. Siete stati la nostra forza nei momenti difficili e la nostra gioia nelle vittorie. Vi ringrazio per ogni canto, ogni applauso e ogni sorriso che avete condiviso con noi.

Non è un addio facile, ma sono fiducioso che la squadra continuerà a crescere e a raggiungere nuovi traguardi. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme e non vedo l’ora di vedere cosa il futuro abbia in serbo per tutti noi.

Vi auguro tutto il meglio e spero che i nostri percorsi si incrocino di nuovo un giorno. GRAZIE A TUTTI.

Grazie ai compagni di squadra, magazzinieri, team manager, segretario, mister e i presidenti.

Con affetto e gratitudine, Lepore32