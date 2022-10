LECCO – Perde 3-1 il Lecco “B” contro la Juventus Next Gen nella partita di Coppa Italia al Rigamonti-Ceppi. Ad uno sfortunato autogol i bianconeri aggiungono due reti mentre i lariani terminano la partita in dieci.

Come previsto mister Luciano Foschi dà spazio alle seconde linee ma al 7′ è il Lecco ad essere pericoloso: Rossi lancia Girelli che calcia in porta ma il portiere bianconero è attento. Un minuto dopo è Scapuzzi, servito da Sangalli, a illudere i tifosi: la palla va poco sopra la traversa. La Juventus NG impegna Stucchi al 11′ con una botta sicura di Sekolov. Al 22′ il fattaccio: Nzouango crossa nell’area bluceleste, la palla rimbalza su Sangalli e finisce in porta. Autogol e 0-1, risultato che non si muove fino all’intervallo.

Nella seconda frazione gli ospiti raddoppiano: al 52′ Barbieri calcia da fuori area ma centra il palo, la palla scorre sulla linea e Da Graca è lesto a spingerla in rete. C’è però la reazione, al 69′ è proprio Sangalli a farsi perdonare: dal centro area Scapuzzi vede il numero 2 bluceleste sul limite, gli avvicina il pallone e l’autore dell’autogol la insacca nell’angolino basso. È 1-2. La Juve NG non si accontenta, dopo un paio di angoli a vuoto è Iling a chiudere la gara con il gol dell’1-3 quando il cronometro indica l’85’. Finisce qui anche perché Pinzauti si fa cacciare per un accenno di rissa lasciando i suoi con l’uomo in meno nei 5 minuti di recupero.

LECCO – JUVENTUS NEXT GEN 1- 3

Marcatori: 21’ M. Sangalli (aut.); 51’ Da Graca (J); 69’ M. Sangalli (L); 84’ Iling-Junior (J).

Espulso: 88’ L. Pinzauti (L).

LECCO (4-4-2) Stucchi; Maldini (dal 36′ s.t. Enrici), Stanga, Pecorini, Rossi; Scapuzzi (dal 40′ s.t. Giudici), Galli (dal 14′ s.t. Ilari), Sangalli, Girelli (dal 14′ s.t. Lakti); Buso (dal 36′ s.t. Pinzauti), Mangni (Melgrati, Burigana, Celjak, Eusepi, Maldonado). All. Luciano Foschi.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3) Garofani; Barbieri, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Sersanti, Palumbo (dal 30′ s.t. Barrenechea), Iocolano (dal 30′ s.t. Zuelli); Sekulov (dal 17′ s.t. Cerri), Da Graça (dal 17′ s.t. Compagnon), Iling-Junior (dal 41′ s.t. Lipari)(Raina, Stramaccioni, Cudrig, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Rafia, Besaggio, Pecorino, Citi). All. Massimo Brambilla.