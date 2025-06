CALCIO: IL LECCO UNDER 15 È CAMPIONE D’ITALIA, BATTUTO 3-0 IL RENATE

LECCO – Il Lecco Under 15 è campione d’Italia! Nella finale di Viterbo i giovani blucelesti hanno battuto il Renate 3-0 in una partita a senso unico, dominata dai ragazzi allenati da mister Alessandro Vicinanza Toscano.

Dopo un paio di ottime chance, i conti li ha aperti Ariu al 23’ finalizzando di prima intenzione un cross dalla destra un cross di Leoni, poi Terranova a inizio ripresa ha firmato il raddoppio freddando il portiere avversario a tu-per-tu con un destro a incrociare.

Il tris vincente lo ha confezionato a metà ripresa Mastromarino ancora ispirato da Leoni, coronando il dominio nel gioco che durante tutto l’arco della partita ha portato a creare altre occasioni da gol.

Al triplice fischio è delirio bluceleste: l’ultimo titolo nazionale risaliva a 19 anni fa, al 2006, al successo dei Giovanissimi guidati da Romeo Busselli.

“Una partita pazzesca, proprio come l’avevo immaginata” afferma euforico mister Vicinanza Toscano “puoi vincere in tanti modi, ma farlo così, giocando il nostro calcio, con coraggio e qualità, mi gratifica e mi soddisfa. Sognavo una finale dominata in lungo e in largo, è qualcosa che mi dà i brividi: ho guardato tante finali, sono state partite combattutissime, ma questi ragazzi sono andati oltre. Hanno raggiunto qualcosa di magnifico, per loro stessi, per la squadra, per la società, per la città. Sono fierissimo e felicissimo. È un roller coaster di emozioni. Stiamo festeggiando tantissimo: voglio ringraziare questi ragazzi che hanno dato tutto, per me, per loro stessi e per questa maglia”.

Paolo Pennati, responsabile del Settore Giovanile Galperti Academy della Calcio Lecco 1912, ha tirato le somme al termine di una stagione che ha visto la promozione della Primavera nel campionato Primavera 2, la vittoria del titolo nazionale di Serie C da parte dell’Under 15 e i grandi progressi svolti dalle altre squadre del vivaio bluceleste.

“Quello dell’Under 15 è un successo veramente strameritato. È stata una finale dominata, come anche tutto il resto del campionato, dalla vittoria nel girone fino alle fasi finali. Questa vittoria corona un percorso straordinario, che è cominciato l’8 agosto e terminato il 25 giugno: la squadra è cresciuta in maniera pazzesca, confermandosi nel corso della stagione, vittoria dopo vittoria. Fino a questa incredibile finale, che riporta a Lecco un titolo nazionale dopo quasi vent’anni”.

“Dalla promozione in Primavera 2 al trionfo dell’Under 15, con tutti i progressi svolti da tutte le altre squadre, in questa stagione abbiamo raccolto i frutti del lavoro di questi anni. Quando abbiamo iniziato questo percorso 6 anni fa non c’era niente: siamo ripartiti dalla base e anno dopo anno, lavorando duramente ogni giorno, in questa stagione siamo riusciti a raccogliere i frutti degli anni passati”.

“In una parola, è stata un’annata magnifica. Ringrazio tutti i tecnici, tutti i dirigenti e tutti i giocatori che hanno onorato i colori blucelesti lavorando ogni giorno”.

Lecco-Renate Under 15 3-0

Marcatori: 23’ Ariu, 50’ Terranova, 63’ Mastromarino

Lecco: Agrati, Leoni, Origo, Fellini, Fouja (80’ Del Duca), Servietti, Terranova, Mastromarino, Ariu (73’ Casagrande), Famà (73’ Shullani), Valente (66’ Mangone). A disp. Cuppari, Baggiarini, Zitari, Raia, Gallucci. All. Vicinanza Toscano

Renate: Barbiero, Arena, Regina, Simonini, Rosa, Vitali, Galbiati (73’ Vella), Barbieri (73’ Rossi), Mahmoud, Ottoboni, Mazza (73’ Lillia). A disp. All. Intini, Bianchi, Akin, Gallio, Rossitto, Genghini. All. Tettamanti

Arbitro: Antonuccio

Ammoniti: Servietti

Espulsi: –