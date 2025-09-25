CALCIO, IL LECCO VINCE… AI RIGORI: 1-0 A VERCELLI, PRIMATO COL VICENZA

VERCELLI – Sfida ad alta tensione allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli, dove il Lecco cerca punti preziosi in trasferta contro la Pro.

Le due squadre si affrontano con moduli speculari: i padroni di casa schierano un 4-3-3 offensivo, puntando sulla fisicità di Comi e la fantasia di Akpa Akpro e Sow. Risposta bluceleste in versione 3-4-2-1, con Furlan tra i pali e la coppia Frigerio-Sipos supportata da Furrer nel tridente avanzato. Arbita Pizzi di Bergamo.

Brutto avvio per i blucelesti, costretti subito al cambio al 1’ a causa del grave infortunio di Ferrini, uscito in lacrime e portato via in barella. Al suo posto Romani. La Pro parte forte e colleziona subito calci d’angolo, trovando un grande Furlan a respingere e un salvataggio miracoloso di Zanellato sulla linea. Il Lecco soffre ma tiene duro, mentre Metlika viene ammonito e Sow calcia altissimo da posizione favorevole. Al 23’ l’episodio che cambia la gara: tocco di mano in area della Pro e rigore per i blucelesti. Dal dischetto Sipos non sbaglia, firmando l’1-0.



L’attaccante sfiora anche il raddoppio con un colpo di tacco al 26’, mentre poco dopo Furlan rischia grosso in uscita su Akpa Akpro rimediando un giallo. Altre occasioni: Iotti alza oltre la traversa e ancora Furlan salva in uscita. Prima del riposo la Pro insiste da corner senza fortuna, mentre il Lecco resiste e chiude in vantaggio dopo tre minuti di recupero. Secondo tempo ad alta tensione tra Pro Vercelli e Lecco, con i blucelesti subito aggressivi. Battistini al 5’ sfiora il gol con un diagonale insidioso che lambisce il palo. Al 12’ Pino ci prova dalla distanza, palla di poco a lato. I cambi forzati modificano l’assetto: dentro Grassini e Frigerio, ma Comi al 18’ costringe Furlan a un nuovo grande intervento. Poco dopo Sipos va vicinissimo al raddoppio con Clemente che salva sulla linea. Mallamo ammonito, poi ancora cambi a catena da entrambe le parti. Al 37’ Alaoui crea scompiglio e Sipos conquista solo un corner. Al 42’ Coccolo ha sul piede la grande occasione per pareggiare ma fallisce il rigore del possibile 1-1. Nel finale Voltan a terra, con i padroni di casa che recriminano per le chances mancate e nuovo Fvs per sospetto urto di Tanco su Coccolo – ma Pizzi smentisce. Al 48′ salvataggio miracoloso di Furlan su Comi, finisce con l’ennesima vittoria del Lecco che rimane in vetta al girone A a quota 16 punti con il Lanerossi Vicenza. RedSpo

PRO VERCELLI-LECCO 0-1

Primo tempo 0-1

PRO VERCELLI 433: Livieri; Piran (35′ st Marchetti), Clemente, Coccolo, Burruano (35′ st Ronchi); Iotti, Huiberts (19′ st Sow A.), Pino (35′ st Coppola); As. Sow, Comi, Akpa Akpro.

A disposizione Passador, Lancellotti, Thiam, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Fofana.

All. Santoni

LECCO 3421 Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (dal 1’ p.t. Romani); Pellegrino (15′ st Grassini), Zanellato, Mallamo (32′ st Voltan), Metlika (15′ st Frigerio), Kritta; Galeandro (15′ st Alaoui), Sipos.

A disposizione Dalmasso, Constant, Marrone, Furrer, Bonaiti, Lovisa, Rizzo.

All. Valente.

MARCATORE 24′ p.t. Sipos (LC) rigore

ARBITRO Pizzi di Bergamo

SPETTATORI 1.573 – 311 i supporter lecchesi