CALCIO: IL RENATE SEGNA NEL FINALE. LECCO BATTUTO 1-0

RENATE – Derby lombardo allo stadio Città dì Meda, casa del Renate, che oggi ospita la Calcio Lecco nella 27ª giornata di Lega Pro. Periodo negativo per entrambe le formazioni in campo, con i blucelesti che sono tornati alla vittoria all’esordio in panchina di Valente. Il Renate arriva invece al match con una striscia di sei sconfitte consecutive, sebbene la classifica sia più tranquilla rispetto a quella dei lariani, indietro di cinque punti. A guidare la formazione di casa Luciano Foschi, ex allenatore bluceleste entrato nel cuore dei tifosi per la storica stagione che ha riportato il Lecco in Serie B.

Per i manzoniani, non in panchina rispetto alla lista dei convocati Martic (per i motivi già spiegati dal mister in settimana) e Nova. Tra i titolari confermato Sene, nel tridente offensivo con Galeandro e Sipos. In campo anche capitan Battistini.

Tra gli spalti sono più i tifosi ospiti di quelli casalinghi: 474 supporters blucelesti su 863 totali.

Renate aggressivo al calcio d’inizio, ma gli ospiti sono messi bene in campo e attenti in fase difensiva. Al 15′ azione insistita dei padroni di casa, palla in mezzo e Grassini rischia l’autogol, con Furlan che osserva il pallone sfiorare il palo. Il primo affondo bluceleste arriva al 20′: filtrante di Kritta per Sene, che perde il tempo e non riesce a tirare nel modo desiderato. Il Lecco perde un po’ di ritmo e il Renate alza il baricentro, ma senza mai riuscire a tirare in porta. Al 32′ cross di Grassini sulla destra e palla che attraversa tutta l’area senza trovare la deviazione decisiva. Per i padroni di casa ci prova Plescia dalla distanza senza impensierire Furlan. Poche emozioni nei minuti finali e si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un paio di squilli del Renate, che non impensieriscono troppo la difesa lecchese. Al 60′ altra chance per Sene, ma la sua conclusione termina fuori dallo specchio. Girandola di cambi da una parte e dall’altra in vista del rush finale e quando tutto sembra indirizzato verso il pari, ecco che i padroni di casa pescano il jolly proprio con due nuovi entrati: Bocalon lavora un buon pallone e lo lascia a Calì, che all’85’ realizza la rete dell’1-0.

Torna a casa a bocca asciutta dunque la squadra di Valente, che paga la prestazione insufficiente del secondo parziale, dopo un primo tempo tutto sommato positivo.

RENATE – CALCIO LECCO 1-0

Primo tempo 0-0

Marcatori: Calì (R)

LECCO (3-4-3): Furlan; Stanga, Battistini, Ferrini; Grassini (dal 66’Di Dio), Frigerio, Marino (dal 70′ Di Gesù), Kritta; Galeandro (dal 66′ Attys), Sipos, Sene. All. Valente

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Vassallo (dal 67′ Calì), Esposito, Bonetti (dal 72′ Delcarro), Ghezzi; Kolaj, Plescia (dal 67′ Bocalon). All.: Foschi

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone