CALCIO, IMPRESA DEI GIOVANI DEL LECCO: STORICA PROMOZIONE IN PRIMAVERA2

MANTOVA – Il sogno diventa realtà: il Lecco Primavera porta a casa un 2-2 al Martelli di Mantova e conquista la prima, storica promozione nel campionato Primavera 2, al termine di 90 minuti combattutissimi, recuperando due volte lo svantaggio e strappando il pari che, unito alla vittoria per 1-0 dell’andata, vale il successo nel doppio confronto.

Mister Mazzoleni – che sconta la seconda di tre giornate di squalifica, in panchina il suo vice Rossi – ritrova Marrosu e Meleddu, ma perde Di Bitonto per squalifica. L’avvio sorride al Mantova: Cinetti batte a rete sugli sviluppi di una punizione battuta bassa dalla sinistra per portare in vantaggio i padroni di casa. Il Lecco si scuote e inizia a mettere cross pericolosi dentro l’area: quello buono arriva da Tondi da sinistra, depositato nella propria porta da Zorzella. Mihali sfiora immediatamente l’uno-due sugli sviluppi da corner. Reazione della squadra di Graziani, che con la testa di Bayou riesce a ristabilire il vantaggio.

Anche la ripresa si gioca sul filo dell’equilibrio, con i giovani blucelesti che si spingono in avanti ma servono anche le parate di Constant per tenere aperta la finale. A

ll’ora di gioco arriva il meritato 2-2: Anastasini sfonda a destra e crossa per Riva, che dentro l’area si fa trovare al momento giusto per sfondare la rete e fare 2-2. Il Mantova cerca l’assalto finale alla porta di Constant, che si esibisce in altre due parate provvidenziali: al triplico finale può scattare la festa.

MANTOVA-LECCO 2-2

Marcatori: 10’ Cinetti, 26’ aut. Zorzella, 32’ Bayou, 60’ Riva

Mantova (4-4-2): Fratti; Sanseverino, Marrai, Leardini, Zorzella (82′ Giuffrida); Cinetti (66’ Pizzo), Carreri, Bottazzi, Zago (66’ Banna); Bayou, Allushi (79′ Baraldi). A disp. Peroni, Ambrosio, Begali, Bassani, Santinato, Malcisi, Mosca. All. Graziani

Lecco (3-5-2): Constant; Marrosu (46’ Parizzi), Oliva, Polizzi; Anastasini (60’ Sarpa), Ceola, Papotti (88′ Papallo), Mihali, Meleddu (88′ Balliano); Riva (78’ Purita), Tondi. A disp. Zadek, Manzinali, Nocito, Cosi, Spreafico, Prati, Hemidach, Gianola. All. Rossi

Arbitro: Turrini

Ammoniti: Oliva, Cinetti, Marrosu, Parizzi, Marai