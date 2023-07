LECCO – La Calcio Lecco ha trovato l’accordo per prolungare il contratto di Franco Lepore fino al 2024, nelle stesse ore la società ha anche rinnovato con Luca Giudici fino al 30 giugno 2024.

Lepore è un terzino molto esperto classe 1985 che ha dimostrato di potersi adattare anche a difensore. Nella sua lunga carriera ha collezionato più di 400 presenze, 57 gol e 38 assist, tra serie B e serie C, conquistando 6 campionati con le maglie di Lecce, Varese, Monza e Lecco. È considerato un eroe per i 3 gol segnati contro il Foggia nelle finali playoff per l’accesso in serie B della scorsa stagione.

L’esterno classe 1992 Luca Giudici, giunto a Lecco nel 2019, ha collezionato con la maglia bluceleste 108 presenze e 11 gol. È stato il capitano della passata stagione e si è sempre distinto per correttezza e sportività, oltre che per le ottime prestazioni in campo, diventando un simbolo del club.