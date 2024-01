CALCIO: IN CAMPO I BIMBI DELLA LECCO ALTA E DELL’AURORA SAN FRANCESCO

LECCO – Nel fine settimana diverse sfide tra Lecco Alta e Aurora San Francesco in preparazione dei vari campionati giovanili.

I Primi Calci 2015 hanno giocato vincendo con i pari età di viale Turati; i Pulcini 2013 hanno vinto invece un triangolare con Aurora San Francesco e Calolzio, mentre gli Esordienti2011 che insieme ai pari età dell’Aurora hanno approcciato in amichevole il campo a 11 in vista del prossimo anno e sono stati battuti dai padroni di casa. I Pulcini 2014 hanno vinto invece un’amichevole contro Oggiono. A conclusione delle sfide calcistiche la gara di Seconda Categoria al Bione, sempre contro l’ Aurora San Francesco, vinta dalla Lecco Alta per 1 -0.