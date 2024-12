CALCIO. IN CAMPO I ‘PICCOLI AMICI’ 2018 DELLA ROVINATA CON L’OLGINATESE

LECCO – Pomeriggio di sport e divertimento per i Piccoli Amici 2018 della Polisportiva Rovinata che sabato hanno ospitato l’Olginatese per un quadrangolare in cui tutti hanno dato il massimo. Due campi, quattro squadre e partite molto equilibrate, il tutto sostenuto dal tifo delle grandi occasioni e soprattutto da tanta felicità per i bambini.

La categoria Piccoli Amici nel calcio è aperta ai bimbi di età compresa tra i 5 e i 7 anni. Questi piccoli calciatori partecipano a partite e allenamenti progettati per introdurli al gioco del calcio in modo divertente e coinvolgente. L’obiettivo principale è far sì che i bambini si divertano, sviluppino le loro abilità motorie di base e imparino i valori del fair play e della collaborazione.

RedSpo