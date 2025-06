CALCIO IN VILLA: AD ANNONE LA 3ª EDIZIONE DEL TORNEO GIOVANILE

ANNONE BRIANZA – Annone Brianza ha ospitato con entusiasmo la terza edizione del torneo giovanile “Calcio in Villa“, un evento che ha ormai conquistato un posto speciale nel cuore degli appassionati di sport locali. Organizzato dal Gruppo Sportivo San Giorgio, in collaborazione con l’AVIS, il Comune di Annone e l’Associazione Volontari per Annone, il torneo si è svolto nei suggestivi prati di Villa Cabella, offrendo una giornata di sport e divertimento per giovani calciatori e spettatori.

Il format del torneo ha seguito la formula del girone all’italiana senza classifica, permettendo ai giovani atleti di confrontarsi in un clima di puro divertimento e sana competizione. Hanno partecipato squadre giovanili provenienti da diverse realtà locali, tra cui San Giorgio Annone, Suello, Rogeno, Albavilla, ASO Brianza e Scuola Calcio.

Come sottolineato dal presidente dell’Annone, Carlo Panzeri, l’obiettivo principale dell’evento è stato quello di creare un’occasione di aggregazione per i ragazzi, senza la pressione del risultato: “È un torneo di calcio giovanile in cui tutti si divertono e tutti hanno come regalo la stessa cosa: delle salviette con il logo AVIS e GSO San Giorgio offerte dal gruppo AVIS di Annone Brianza. Mi è possibile organizzare questo torneo grazie alla grossissima mano offerta dai Volontari del verde del nostro paese”.

Il sindaco Luca Marsili nel suo discorso ha sottolineato: “Complimenti vivissimi al GSO San Giorgio Annone per la manifestazione di oggi pomeriggio. Un momento sportivo, sociale ed educativo. Un applauso particolare al presidente Carlo Panzeri; ai Volontari per Annone che curano con dedizione il parco; all’associazione AVIS Annone che è sempre a fianco dell’ Amministrazione nel territorio. Il Gruppo Sportivo San Giorgio conferma ancora una volta la vicinanza ai giovani Annonesi: grazie!”

Con il successo di questa edizione, “Calcio in Villa” si conferma un appuntamento imperdibile per Annone Brianza, con la speranza che possa continuare a crescere e coinvolgere sempre più giovani talenti.

RedSpo