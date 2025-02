CALCIO, INCREDIBILE A LECCO: DUE GOL NEL RECUPERO RIBALTANO LA PRO PATRIA, 2-1

LECCO – Sfida delicatissima allo stadio Rigamonti-Ceppi, dove il Lecco ospita la Pro Patria nella 28ª giornata di campionato. Valente si affida ad Anderson dal primo minuto, in coppia con Sipos. A guidare l’attacco bustocco ci pensa invece Rocco, ex di turno. Nonostante il momento delicato, ben 2700 i tifosi sugli spalti, 100 dei quali a supportare la squadra ospite.

Il primo squillo è proprio di Rocco, il cui tiro viene respinto da Furlan. Gli ospiti insistono e al 10′ sfiorano il gol con Piran. Passano cinque minuti e Beretta, sugli sviluppi di un corner, batte la difesa bluceleste e porta avanti la Pro Patria. La reazione lecchese arriva al 22′, con Kritta che calcia sul palo dopo un’azione ben sviluppata. Al 24′ Battistini non trova la porta di testa di un nulla. La partita perde un po’ di ritmo e il primo parziale si chiude con la Pro Patria in attacco, ma Furlan è attento su Rocco e si resta sull’1-0.

La ripresa si apre con un doppio cambio per Valente, che getta in campo Sene e Galeandro per ravvivare un attacco troppo sterile. Al 63′ i lariani sfiorano il pari, ma il colpo di testa di Battistini è respinto sulla linea di porta da un difensore avversario. Il tempo scorre e il Lecco si fa vedere davanti solo con paio di squilli di Sene, che comunque non impensieriscono il portiere bustocco Rovida.

Il finale sembra portare all’ennesima disfatta bluceleste, ma nei cinque minuti di recupero succede l’impensabile: prima Sipos col piattone batte Rovida e trova il suo decimo gol in campionato, poi, negli ultimi secondi di gara Galeandro fa da sponda per Zanellato, che anticipa tutti e ribalta il risultato. 2-1 il tabellino finale, con il Lecco che rimonta e porta a casa tre punti importantissimi.

CALCIO LECCO – PRO PATRIA 2-1

Primo tempo 0-1

Marcatori: Beretta (P), Sipos (L), Zanellato (L)

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini (dal 40′ s.t. Kristoffersen), Grassini (dal 20′ s.t. Di Dio), Frigerio, Marino (dal 20′ s.t. Zanellato), Kritta; Attys (dal 1′ s.t Galeandro); Sipos, Anderson (dal 1′ s.t. Sene). All.: Valente.

PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma, Nicco (dal 33′ s.t. Palazzi), Ferri, Piran; Pitou (dal 20′ s.t. Mallamo), Beretta (dal 20′ s.t. Toci), Rocco (dal 43′ s.t. Barilocco). All.: Sala

ARBITRO: Iacobellis di Pisa