CALCIO. INTENSO FINE SETTIMANA PER L’ATTIVITÀ DI BASE DEL SALA GALBIATE

GALBIATE – Intenso fine settimana sul sintetico di Sala al Barro e non solo per l’attività di base del Sala Galbiate 1974. Sabato due partite in successione della categoria Primi Calci 2017. Nella prima partita il Sala Galbiate ha incontrato il Mandello, nella seconda il San Zeno. Disputati due match all’insegna del divertimento e del calcio ben giocato. Nonostante la nebbia, si sono visti tanti gol e azioni manovrate.

Fuori casa a Briosco la partita tra il Renate Giovani e il Sala Galbiate Verde su un campo in sintetico al centro di un polmone verde in una bella giornata di sole. I bambini di entrambe le squadre hanno giocato una bella gara con impegno e divertimento, sorretti dal tifo dei loro genitori.

Domenica protagonisti gli Esordienti 2012 del Sala Galbiate 1974 e del Renate Giovani. Partita caratterizzata da entusiasmo, tecnica in crescita e momenti di fair play che hanno reso l’incontro unico. Le due squadre hanno saputo mantenere alta la concentrazione e hanno regalato al pubblico dei genitori momenti di grande spettacolo – e soddisfazione ai mister.

Primi Calci 2017

Pulcini 2015 Renate Giovani-Sala Galbiate

Esordienti 2012