CALCIO: LA ROVINATA BATTE L’FCD MERATE 1-0 E CONQUISTA LA SALVEZZA

LECCO – Al 95′ punizione dalla trequarti, Molinari mette in mezzo e Pasini in acrobazia gira in rete per l’1-0 della Rovinata con l’FDC Merate. Esplode la festa perché è la rete della salvezza. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato, senza grosse occasioni da rete, con le due squadre preoccupate più a non correre rischi, nella ripresa la partita si vivacizza, e sono i biancorossi i più intraprendenti, anche se il Merate non rinuncia ad attaccare. La retroguardia della Rovinata è impeccabile e Roselli è chiamato in causa solo per la normale amministrazione. La Rovinata costruisce occasioni, la più importante è una punizione dal limite di Molinari all’80’ che colpisce in pieno la traversa. Lo stesso Molinari ci prova ancora dalla stessa posizione, e questa volta è bravo il portiere a salvare. Gli ultimi minuti sono un assedio biancorosso: da calcio d’angolo è Mangili, con un colpo di testa, di poco a lato, a sfiorare la rete. La perseveranza dei ragazzi di mister Ralli è premiata con la rete salvezza di Pasini che vale la salvezza con una giornata d’anticipo.

Il migliore in campo è sicuramente Pasini: dopo una partita impeccabile dove, con i suoi compagni di reparto, non concede nulla agli avversari, al 95’ in acrobazia trova la rete che vale una stagione. Da segnalare anche Molinari, entrato nell’ultima mezzora, con la prima punizione colpisce la traversa, con la seconda impegna severamente il portiere, con la terza serve l’assist a Pasini per la grande gioia finale.