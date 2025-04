CALCIO, LA TRIESTINA PERDE E IL LECCO FESTEGGIA: “SIAMO SALVI”

LECCO – Grazie alla non-vittoria della Triestina di oggi (alabardati sconfitti in casa 0-1 dal Padova), il Lecco ha la matematica certezza di essere salvo, evitando la trappola dei playout.

Essendo i blucelesti ora a +7 sulla Triestina quart’ultima in classifica, nel peggiore dei casi in questo momento il club di via Don Pozzi potrebbe arrivare quintultimo – solo se la Pro Vercelli lo agganciasse e superasse nella differenza reti. Ma, in ogni caso, essendo il Caldiero distante 16 punti dal Lecco, il gap finale sarebbe tuttavia superiore ai 9 punti, per cui il playout – come da regolamento della Serie C -non sarebbe previsto. Salvezza dunque, grazie all’avvento del mister Federico Valente e a ottime prestazioni proprio nella fase finale di un campionato nato male e proseguito peggio. Fino appunto all’ultima svolta.

RedSpo