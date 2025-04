CALCIO LECCO, 1-0 SULLA GIANA: PER VALENTE “OGNI PARTITA È UNA FINALE”

LECCO – La “cura Valente” pare aver funzionato: un Lecco in grande spolvero, grazie all’invenzione di Sipos, riesce a portare a casa i tre punti contro una Giana Erminio mai doma, ma incapace di superare i blucelesti nei 90 minuti.

Il tecnico ha stupito nel finale con un insolito 3-4-3, che ha però dato la giusta spinta alla squadra per agguantare e mantenere il risultato in uno scenario ostico; dalla retrocessione che sembrava più di uno spettro alla salvezza il passo si colma con una grinta che i giocatori stanno dimostrando.

Come evidenziato da Valente, “ogni partita è da vivere come fosse la finale di Champions League” e, premiando “chi lavora bene”, il tecnico è riuscito a mettere in campo una formazione vittoriosa e convincente.

A seguire le dichiarazioni di mister Federico Valente dopo la vittoria.

A seguire le parole de centrocampista Andrea Marino.