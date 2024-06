CALCIO LECCO 1912: CESSIONE DEL 100% DEL CLUB DA DI NUNNO AD ALEFRA SRL

LECCO – “Davanti al notaio Vincenzo Melli, Paolo Leonardo Di Nunno ha oggi finalizzato la cessione alla Alefra S.r.l. (holding della famiglia Aliberti) dell’intera partecipazione del 100% della Calcio Lecco 1912 S.r.l. La finalizzazione odierna dà piena esecuzione al contratto di compravendita firmato Di Nunno e Aliberti in data 12 giugno 2024″.

Lo afferma una nota del club, che precisa come “Gli estremi dell’accordo sono riservati”.

Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a “compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario della Calcio Lecco 1912 S.r.l.”.

Aniello Aliberti, AD di Alefra S.r.l. “Di Nunno non ha mai lasciato la barca in mezzo al mare, rimanendo sempre vicino al Lecco, arrivando anche a pagare l’iscrizione in Serie C. Non sono uno che fa promesse senza poterle mantenere. Posso però dire che abbiamo l’ambizione di fare un campionato dignitoso e se possibile anche di riprovare a centrare la promozione. Sicuramente non faremo una squadra per galleggiare sul fondo della classifica”.

L’AD della Calcio Lecco 1912, Paolo Leonardo Di Nunno, “Questo messaggio va ai tifosi. Me ne vado con sofferenza, vi lascio in mano a un imprenditore di successo, che spero possa farvi raggiungere nuovi traguardi. Auguro tante stagioni calcistiche vincenti, un abbraccio a tutti: ci vedremo presto”.

Calcio Lecco 1912 S.r.l. si è avvalso di Gaetano Manfredini come advisor, dello Studio Mammone di Cormano (MI) come consulente per gli aspetti legali e dello Studio Micheli di Lecco per gli aspetti finanziari. Alefra S.r.l. è stata assistita dallo Studio Aliberti di San Giuseppe Vesuviano (NA) sia per gli aspetti legali che finanziari.

RedSpo