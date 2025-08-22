CALCIO LECCO: 2º ATTO CONTRO L’OSPITALETTO, VALENTE VUOLE LA VITTORIA

LECCO – La Calcio Lecco è in cerca di rivincita. Sabato 23 agosto alle 21, i blucelesti inaugureranno il campionato di Serie C contro l’Ospitaletto, in un match carico di tensione e voglia di riscatto dopo l’amara sconfitta in Coppa Italia sempre contro i neopromossi bresciani.

La squadra di mister Federico Valente è alla ricerca di conferme e risposte sul campo di casa del “Rigamonti-Ceppi” e punta a migliorare velocità e intensità di gioco, concentrandosi sull’energia della squadra e sulla crescita dei giovani, senza dimenticare la rabbia per la sconfitta subita.

Tra assenze forzate e possibili cambiamenti tattici, il tecnico chiede ai suoi una prova di carattere e compattezza per non sbagliare il secondo atto della stagione.

RedSpo