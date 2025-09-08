CALCIO LECCO: 3-0 ALLE DOLOMITI BELLUNESI, PARLANO MISTER VALENTE E TANCO

LECCO – Dopo il pareggio sofferto contro la Triestina, il Lecco rialza la testa con una prestazione convincente e conquista una netta vittoria per 3-0 contro le Dolomiti Bellunesi. La squadra di mister Federico Valente è riuscita a controllare pienamente un match culminato con l’espulsione di Milesi, che ha spianato la strada al dominio bluceleste.

A firmare il successo sono stati Tanco, Kritta e Alaoui, protagonisti di una gara giocata con intensità e determinazione. Il “Rigamonti-Ceppi” ha risposto con calore, accompagnando la squadra nei momenti più delicati e celebrando sotto la Curva Nord un risultato che sa di svolta.

Il tecnico bluceleste ha dichiarato di volere ancora maggiore intensità nel gioco senza palla, ma di essere soddisfatto dei titolari e dei subentrati. A dare grande soddisfazioni anche i giovani, che hanno fatto tutti una buona prova.

Il difensore argentino Gregorio Tanco, autore del primo gol del match e della sua prima marcatura nella categoria, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento per la vittoria e per il mio primo gol in Italia. Sono qui per aiutare la squadra e imparare ogni giorno”.

QUI la cronaca della partita vinta ieri pomeriggio in casa dal Lecco.

RedSpo

IL NOSTRO ARTICOLO SUL MATCH, DOMENICA POMERIGGIO: