CALCIO LECCO. 3MILA EURO DI MULTA PER GLI ECCESSI DEI TIFOSI

LECCO – Un fumogeno e un petardo lanciati in campo dai tifosi costa tremila euro di multa alla società di Di Nunno. Il gesto durante la gara tra Lecco e Cremonese (0-1) dello scorso sabato 3 febbraio e non è l’unica questione finita nell’aula del giudice sportivo che infatti ha squalificato per una giornata l’allenatore dei portieri Alessio Locatelli responsabile, al 32′ del secondo tempo, di una plateale contestazione nei confronti dell’arbitro per la quale venne espulso. Locatelli dunque non sarà in panchina sabato al San Nicola di Bari.