CALCIO LECCO: A BRESCIA VA IN SCENA LO SPAREGGIO PER IL SECONDO POSTO

LECCO – Mancano meno di 24 ore al big match del girone A del campionato di Serie C. Union Brescia-Lecco va in scena al Rigamonti sabato 28 febbraio alle 14:30 e dirà molto sul futuro prossimo dei blucelesti, chiamati a una reazione dopo due pareggi di fila che ne hanno rallentato la corsa.

Confermata la trasferta vietata ai tifosi lecchesi dal Tar di Brescia, che ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Calcio Lecco contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia, mister Federico Valente e i giocatori dovranno fare quadrato per affrontare una gara tra le più complicate della stagione.

Una sfida che arriva quando mancano dieci giornate dalla conclusione del campionato e che è un vero e proprio spareggio per il secondo posto. I bresciani, in caso di successo, allungherebbero a +6 ipotecando o quasi la seconda piazza. Una vittoria lecchese invece manterrebbe il discorso secondo posto apertissimo, oltra a respingere l’assalto del Trento, al momento quarto.

Sono diverse le assenze pesanti in casa Lecco, come quella di Leon Sipos. Fuori anche Basili, Mallamo e Lovisa, rientrano invece Marrone (dopo la squalifica) Voltan e Romani. Ci sarà anche Urso, anche se non è al top della forma. 23 i convocati: 1 – Jacopo Furlan, 4 – Luca Marrone, 5 – Nicolò Zanellato, 8 – Davide Voltan, 10 – Guillaume Furrer, 11 – Oliver Urso, 13 – Matteo Battistini, 14 – Stefano Bonaiti, 16 – Manuel Ferrini, 17 – Gabriel Pellegrino, 19 – Frederic Ndongue, 20 – Lorenzo Mihali, 21 – Antonio Metlika, 22 – Joaquin Dalmasso, 41 – Lorenzo Romani, 45 – Mattia Rizzo, 51 – Ismael Konaté, 73 – Enrico Nova, 78 – Jason Anastasini, 80 – Marwane Kritta, 90 – Gregory Constant, 97 – Edoardo Duca, 99 – Sean Parker

