LECCO – Reduce dal malaugurato scivolone interno con la Feralpisalò, il Lecco di mister Luciano Foschi è atteso dall’ostica trasferta di domenica pomeriggio (16.15) a Cittadella.

Una trasferta quella veneta molto difficile e l’allenatore manzoniano rispetto a un possibile cambiamento di modulo lascia aperta la porta a ogni soluzione. “Abbiamo avuto tanto tempo perché abbiamo fatto allenamenti intensi, pensando a qualcosa di diverso a livello di uomini e atteggiamento. Mi chiedo se abbiamo messo sul piatto quello che serviva, ora mi aspetto la giusta reazione e ritengo che siamo una squadra all’altezza. Sino a oggi nessuno ci ha messo sotto, eccezione fatta per il primo tempo con il Catanzaro”.

Foschi, e con la Feralpi? “Abbiamo fatto una prestazione sottotono ma si è perso di misura per altrettanti episodi, non dimenticate che a tempo scaduto abbiamo sfiorato il 2-2. Sarebbe diverso se avessimo preso un’imbarcata. In questo momento manca un risultato importante, non conseguito anche complice un pizzico di sfortuna”.

E le voci di un suo possibile esonero? “Posso solo allenare e preparare la squadra, le altre scelte spettano alla società. Mi è capitato di subire esoneri in situazioni che li richiedevano, adesso non la vedo e sono convinto che i risultati arriveranno. Se un proprietario cambia solo per i risultati è un folle, sono altre le condizioni per farlo, la squadra mi segue e il gruppo è unito. Ma anche se nel calcio esiste l’imponderabile”.

Domani a Cittadella? “Affronteremo una squadra che corre tanto e aggredisce, fanno respirare poco ed è quello che vorremo fare anche noi per tenere botta in questa categoria. Una società modello da cui prendere esempio sotto ogni punto di vista”.

Reduce dall’1-1 a Catanzaro il Cittadella di Gorini (formazione di metà classifica) nell’ultima esibizione interna ha perso nettamente con il Como (0-3). Per la ciurma di bluceleste vestita, un altro dato da non sottovalutare è dunque la voglia di riscatto veneta.

