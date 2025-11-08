CALCIO LECCO: A NOVARA PER LA TERZA VITTORIA DI FILA

LECCO – Novembre non poteva cominciare meglio per la Calcio Lecco. Il 5-1 contro l’Arzignano è infatti la seconda vittoria di fila in campionato che proietta i blucelesti al secondo posto in classifica, a quota 27, insieme al Brescia. E a 5 punti dalla capolista Vicenza.

La tredicesima giornata del torneo di Serie C, girone A, ha in programma la trasferta di Novara. L’appuntamento è per domenica 9 novembre alle 17:30. Una grande occasione per la Calcio Lecco di centrare il terzo successo di fila contro una squadra che in classifica è quindicesima con 12 punti. Ma attenzione perché i piemontesi vengono da cinque risultati utili consecutivi, frutto di 4 pareggi e una vittoria.

In vista del match, come ha dichiarato ieri il tecnico Federico Valente , tornano a disposizione diverse pedine importanti. Resta fuori Marrone un’altra settimana, ma Voltan e Grassini hanno ripreso.

Con il Vicenza che fa visita alla quarta forza del campionato, l’Inter U23, e il Brescia che ospita la quinta, l’Alcione Milano, vincere a Novara significherebbe per la Calcio Lecco accorciare sulla prima della classe e, perché no, staccare le Rondinelle per piazzarsi al secondo posto solitario.

F.S.