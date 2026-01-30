CALCIO LECCO: A TRENTO PER RIALZARSI, PARKER NUOVO INNESTO

LECCO – Il Lecco riparte da Trento con un’urgenza chiara: reagire. Dopo la pesante caduta nel monday night contro l’Inter U23, i blucelesti tornano in viaggio per affrontare una delle squadre più solide del girone A, capace di costruire al “Briamasco” un fortino da 20 punti in 12 partite. Una trasferta complicata, resa ancora più ostica dall’assenza del consueto seguito di tifosi, ma che arriva in un momento in cui la squadra di mister Federico Valente è chiamata a dare risposte immediate.

Nel mezzo, cinque giorni vissuti tra autocritica, analisi e un innesto importante: Sean Parker, terzo acquisto del mercato invernale, è finalmente a disposizione e aggiunge una soluzione in più al motore offensivo bluceleste.

Il tecnico non cerca alibi e non attenua la portata della sconfitta: “Penso che tutti abbiano capito. Settimana breve, abbiamo fatto il punto e ci siamo rimessi in ordine. A Trento ci aspetta una squadra quadrata, con idee chiare”.

L’arrivo di Sean Parker apre scenari tattici diversi: “È una punta vera. Ci saranno partite in cui mi piacerà schierarne due con tre centrocampisti. Ha un mix che ci serve: intensità difensiva e presenza offensiva”. Un innesto che porta freschezza in un reparto che lunedì ha faticato a incidere.

Valente non nasconde la delusione per alcune seconde linee: non è una questione di uomini, ma di atteggiamento. “Per la prima volta non abbiamo creduto nel poter ribaltare il risultato. Senza quel pensiero non vai da nessuna parte. Le assenze non sono un alibi: abbiamo già dimostrato di saper chiudere i buchi, come con Mihali braccetto destro contro l’Arzignano”.

Il punto sugli indisponibili non è incoraggiante: Voltan operato, Ndongue assente per motivi privati, Duca fermato da un problema muscolare, Grassini acciaccato, Battistini e Kritta out e Romani in miglioramento, pronto a correre a fine settimana.

Il mister lo sottolinea, nessuna porta sbarrata riguardo il mercato: “Non mi aspetto niente, ma non è chiuso. Non compreremo giocatori per tenerli fuori, non ha senso”.

L’assenza del tifo organizzato pesa: “Per noi è troppo importante. Ricordo tutte le trasferte in cui ci hanno spinto. Andremo lì per fare il meglio possibile anche senza tanta gente. Un paio arriveranno da Bolzano per me”, sorride.

