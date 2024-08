CALCIO LECCO. ABBONAMENTI DISPONIBILI ANCHE IN BIGLIETTERIA

LECCO – È iniziata giovedì 1 agosto la vendita fisica degli abbonamenti, disponibili alla biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi (via don Pozzi, 6).

I dati di vendita totali dopo il primo giorno della seconda fase, che segue la prima, svolta esclusivamente online, raccontano di 1160 abbonamenti totali venduti, così distribuiti nei settori:

656 in Curva Nord

216 nei Distinti

227 in Tribuna Laterale

61 in tribuna centrale

La vendita proseguirà, oltre che online, presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Giuseppe Pozzi, Lecco). La biglietteria sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica chiuso), salvo diverse comunicazioni della società. Gli abbonamenti non sono in vendita allo Shamrock pub.

