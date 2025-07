CALCIO LECCO: ACERBIS NUOVO SPONSOR TECNICO UFFICIALE

LECCO – La Calcio Lecco 1912 annuncia di aver sottoscritto un accordo con Acerbis come sponsor tecnico del club. Acerbis Italia S.p.A. è un’azienda bergamasca fondata nel 1973 da Franco Acerbis, ed è leader nella produzione di materiali plastici e abbigliamento tecnico-sportivo.

In qualità di sponsor tecnico ufficiale, Acerbis fornirà alla Calcio Lecco un equipaggiamento di alta qualità, progettato per garantire prestazioni al massimo livello sia in allenamento che in partita, sia dentro che fuori dal campo.

Aniello Aliberti, presidente della Calcio Lecco 1912, ha dichiarato: “In Acerbis ho sempre visto una realtà innovativa che guarda al futuro e alla crescita. Eravamo alla ricerca di un prodotto di qualità e non abbiamo avuto dubbi nell’accettare la proposta, condivisa anche con gli atleti. Conosco Franco Acerbis da tanti anni, sono felice di condividere il cammino con lui e di aver avviato con grande convinzione questa prestigiosa partnership con un’eccellenza del settore”.

Franco Acerbis, presidente e fondatore di Acerbis, ha aggiunto: “Stringere questo accordo con la Calcio Lecco 1912 per noi è simbolo di aggregazione, motivazione e responsabilità: lavorare insieme renderà brillante il futuro di entrambe le società. Abbiamo cavalcato quest’opportunità con grande entusiasmo: lavoriamo in paesi di tutto il mondo, ma poterlo fare con un’altra realtà geograficamente vicina a noi, contraddistinta da una storia ultracentenaria, è per noi uno stimolo importante. Vogliamo offrire al Lecco il nostro meglio”.

Tutto il merchandising targato Acerbis sarà disponibile online e nei punti vendita del circuito Fútbol Emotion. La vendita dei prodotti ufficiali è infatti affidata in esclusiva a Sports Emotion, partner delle attività e rivenditore Acerbis. I negozi fisici sono situati a Barzago, Milano San Babila, Milano Loreto, Milano Fiordaliso e Milano Il Centro. Sports Emotion è presente in Europa con oltre 40 punti vendita dedicati al mondo del calcio, con particolare focus in Italia, Spagna, Portogallo e Francia. I nuovi kit gara (home, away e third) per la stagione 2025/2026 saranno svelati nelle prossime settimane.

