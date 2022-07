LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha ingaggiato a titolo definitivo Simone Stucchi dal Piacenza Calcio. Simone è un portiere classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Inter e Renate. Ha proseguito la carriera in squadre come Pergolettese, Renate, Tritium e Piacenza collezionando 53 presenze di cui 17 in Serie C, mantenendo la porta inviolata in 20 occasioni.