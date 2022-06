LECCO – Alessio Tacchinardi torna sulla panchina del Lecco. Il club bluceleste ha infatti comunicato che l’ex centrocampista sarà ancora una volta il tecnico della prima squadra. Un’avventura non nuova, visto che Tacchinardi allenò il Lecco già nel 2018, quando a gennaio, in Serie D, subentrò sulla panchina ad Alessio Delpiano , dopo il ko interno contro la Virtus Bergamo. Chiuse la stagione al settimo posto salvando la squadra.

L’addio nel maggio dello stesso anno per contrasti e divergenze con la società .

Alessio Tacchinardi nasce a Crema il 23 luglio 1975, città in cui inizia a dare i primi calci nel settore giovanile del Pergocrema prima di entrare ancora bambino nel vivaio dell’Atalanta. Parte da lì la sua straordinaria carriera da giocatore nella quale ha vestito le maglie di Atalanta, Villareal, Brescia ma soprattutto della Juventus, club di cui è diventato una bandiera e con il quale ha vinto tanti trofei. Dal 2014/2015 è anche opinionista sportivo per i canali Mediaset.

Come allenatore invece, muove i primi passi nella città in cui è nato, Crema, quando nel 2009 diventa l’allenatore della primavera del Pergocrema. Passa in seguito ad allenare gli allievi nazionali del Brescia. Nel 2013 assume l’incarico di allenatore della prima squadra della Pergolettese, ruolo che ricoprirà anche nel 2015 nel campionato di Serie D prima di lasciare i cremaschi nel 2016.

Nel gennaio 2018 l’approdo al Calcio Lecco 1912. Nel recente passato, si è seduto sulle panchine del Crema in Serie D (2019) e del Fano in Serie C (2021).